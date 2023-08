Idris Sanneh, morto il giornalista e tifoso della Juventus di "Quelli che il calcio". Aveva 72 anni

È morto Idris, giornalista e personaggio televisivo conosciuto al grande pubblico grazie alla trasmissione "Quelli che il calcio" a cui partecipava da appassionato. tifoso juventino. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia.

Dal 1993 per anni ha raccontato le partite della Juventus dalle tribune stampa degli stadi di tutta Italia. È stato il primo a lanciare il ruolo del giornalista-tifoso e ha diretto anche un telegiornale multietnico su una tv locale bresciana.

Negli ultimi anni ha vissuto a Brescia, occupandosi di giornalismo e facendo il corrispondente per giornali, radio e tv in Senegal.

Il successo a Quelli che il calcio

Per anni è stato ospite e tifoso sfegatato della trasmissione di Fabio Fazio. Arrivato in Italia nel 1972 con una borsa di studio all'università per stranieri di Perugia, si è trasferito a Brescia dove ha lavorato come deejay nei locali.