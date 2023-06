Milan, il saluto "divino" a Ibrahimovic: «GodBye Zlatan»

"GodBye Zlatan". Una "o" in meno per avvicinare in cima all'Olimpo rossonero Zlatan Ibrahimovic. Tra l'attaccante svedese e il Milan, infatti, la storia è finita. Ibrahimovic saluterà i rossoneri domani sera al termine della partita conclusiva del campionato con il Verona. Al fischio finale, ha fatto sapere la società, si terrà una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. Il Milan intende così ringraziare l'attaccante svedese «per questi magnifici anni vissuti insieme», spiegano ancora dal club.

Intanto sui social sono apparse le foto dei tabelloni pubblicitari a bordo campo. San Siro ha voluto scegliere un messaggio particolare per il suo attaccante simbolo, "GodBye Zlatan" appunto dove "God" (Dio in inglese) rende l'idea dell'impatto totale che Ibra ha avuto nel mondo rossonero.

Segui Milan-Verona in diretta

Il futuro di Ibrahimovic a Monza?

Addio al Milan , sì, ma sarà anche addio al calcio? Sembra difficile immaginare una cosa del genere. Anche perché è stato sempre Ibrahimovic a dire che solo lui poteva decidere quando (e se...) appendere gli scarpini al chiodo. E allora ecco le parole di Raffaele Palladino, il tecnico del Monza che ha ascoltato le voci relative al possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic nella sua squadra. E non si sottrae: «Zlatan è un campione, valuteremo quel che c'è da valutare», spiega Palladino. «Ovvio che per i grandi campioni ci sia sempre spazio. In Italia ci sono tanti grandi giocatori che vogliono venire a Monza: c'è grande appeal, la società è sana, giochiamo bene e si sta bene. Da lunedì programmeremo, abbiamo tutto giugno: non è facile trovare giocatori e uomini come quelli che servono a noi. Mi interessa che chi arriva, lo faccia con la mentalità giusta»