Ibra provoca, Materazzi risponde con un «Post muto»: le due coppe mai vinte da Zlatan

Che tra Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic non corra buon sangue è risaputo da tempo. E oggi in una lunga intervista al Corriere della Sera il «sempre verde» attaccante del Milan ha attaccato l'ex difensore dell'Inter. Mentre parla del bel rapporto che lo lega a Sinisa Mihajlovic, ha distinto due modi di giocare in modo irruento e provocatorio ben diversi. «Materazzi entrava da dietro per fare male, e noi calciatori capiamo subito quando uno entra per far male o semplicemente entra duro, come Chiellini, Stam o Maldini. Con Materazzi avevo un conto aperto da anni. L'ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito, e lo colpisco con una gomitata alla tempia».

Quel derby finì 1 a 0 per il Milan con il gol della vittoria messo a segno proprio da Zlatan Ibrahimovic. Inzaghi nel dopo partita, scherzando, dichiarò: «Il più bel derby della mia vita: 1 a 0, gol di Ibra, Materazzi in ospedale».

La risposta dell'ex difensore della Nazionale e dell'Inter non si è fatta attendere. Con un Tweet al veleno, Materazzi ha postato due foto. Quella della Coppa del Mondo vinta nel 2006 e quella della Champions League alzata al cielo nel 2010. Anche la didascalia è molto semplice: «Post…… MUTO !!!!».

Una risposta semplice. Ma che sicuramente ha colpito nel segno di un campione dal talento limpido e intramontabile come Zlatan Ibrahimovic. Quei due trofei così tanto ambiti, Zlatan non è mai riuscito a vincerli, mentre Materazzi sì. Un Tweet che sembra sottolineare che alle parole si risponde con i fatti. e in questo caso, Materazzi ha avuto più gioie personali, nonostante il suo stile di gioco irruento.