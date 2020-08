Milan, Ibra sbarcato a Linate: «Rieccomi a casa. Non sono rimasto per fare la mascotte»

«Sono molto felice di essere di nuovo qui. Finalmente tutto è ok e finalmente sono tornato dove mi sento a casa, adesso bisogna lavorare e portare risultati. Non sono qui per essere una mascotte, sono qui per portare risultati e aiutare la squadra, il mister e il club per riportare il Milan dove deve essere. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto niente. C'è la possibilità di iniziare - aggiunge l'attaccante - , lavorando duramente, facendo sacrifici per arrivare agli obiettivi. Come sto? Sto bene, in forma». Infine un messaggio ai tifosi del Milan: «Spero di vedere i tifosi presto allo stadio. La squadra ha bisogno dei tifosi, facciamo saltare i tifosi a San Siro. Forza Milan, sempre»., ha concluso Ibra