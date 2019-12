Ibra-Milan, adesso è ufficiale. Napoli-Lobotka, trattativa avanzata. Genoa: Nicola per il post Thiago Motta

Il Napoli avanza per Stanislav Lobotka. Raggiunto l'accordo con il centrocampista slovacco (cinque anni di contratto a circa 2 milioni di euro a stagione), ora il club azzurro tratta con il Celta Vigo che si è detto disponibile a scontare il cartellino del giocatore valutato sui 18-20 milioni di euro. In serata, sono previsti nuovi contatti: la volontà del presidente De Laurentiis è quella di consegnare presto a Gattuso un calciatore come il classe '94, nei radar dei campani da almeno due anni. All'epoca, fu proprio l'ex capitano Hamsik a segnalarlo al Napoli.

Intanto arriva l'ufficialità del ritorno di Ibrahimovic in rossonero, atteso a Milano il prossimo 2 gennaio. L'attuale ingaggio, sui 4 milioni di euro fino a giugno 2020, sarà invece di 5 in caso di conferma per la prossima stagione. Giornata calda anche sul fronte panchine: Davide Nicola ha trovato l'accordo con il Genoa per prendere il posto di Thiago Motta.

