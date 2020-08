I numeri della stagione: l'Inter è la squadra che ha corso di più

Oltre mille gol realizzati (per l'esattezza 1.154), numero di vittorie record in casa (16) per la Juventus, alle quali l'Inter ha risposto con il primato dei punti in trasferta, grazie a 13 successi. Fiorentina e Verona regine del pareggio, con 13 a testa. La fese di gioco in cui si è segnato di più è concentrata tra la mezz'ora della ripresa e il triplice fischio con 262 reti. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è stato il capocannoniere del torneo 2019-'20 con 36 gol (7 doppiette, 2 triplette e 14 trasformazioni dal dischetto).



Sono alcuni numeri del campionato da poco terminato, dopo il lungo stop dovuto al coronavirus, diffusi dalla Lega di Serie A. Delle 380 partite disputate il 41,58% (158) ha registrato una vittoria della squadra in casa, 137 i successi esterni. Netta prevalenza delle marcature di destro (588) e dall'interno dell'area di rigore (985). Il più veloce a sbloccare un match è stato Danilo D'Ambrosio, a segno contro l'Atalanta dopo soli 51 secondi nell'ultima giornata. Le triplette sono state 10, mentre le doppiette totali 88. Le statistiche di ciascuna squadra confermano che la più pericolosa è stata l'Atalanta.



La formazione di Gasperini ha creato ben 301 occasioni da gol: i nerazzurri vantano anche il miglior attacco (98 reti) e detengono il record di tiri effettuati (534, di cui 313 nello specchio della porta). Il Napoli è al primo posto per possesso palla medio a incontro (30' 40«), il Lecce ha utilizzato molto le fasce (282 cross riusciti), mentre la Roma ha battuto 266 calci d'angolo.



L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha il record di conclusioni (138), Luis Alberto si è messo in evidenza nel numero di assist forniti (15), mentre Musso ha realizzato 169 parate e ha giocato più di tutti (3.680 minuti). In totale hanno giocato almeno un minuto 572 calciatori sui 700 inseriti in distinta gara, provenienti da 59 Paesi (dopo l'Italia con 238 calciatori c'è il Brasile con 37 rappresentanti). Gli Under 21 scesi in campo sono stati 114, tra i quali 83 esordienti in assoluto in Serie A, con il Bologna a schierare il numero più alto di giovani, 12.



La minore età al debutto è del difensore del Sassuolo Stefano Piccinini (17 anni), mentre Buffon (41 anni) è il 'nonnò del campionato. Gianluigi Donnarumma, classe '99, è l'Under 21 più utilizzato (3.427 minuti), mentre il miglior giovane del torneo è stato Kulusevski (10 gol). I giocatori dell'Inter sono i maratoneti del torneo. In media, a partita, ciascuno di loro ha percorso 111.751 km (dato rilevato tramite apposite telecamere da Netco Sports). E sono anche i più veloci in alta velocità (28.1 km).



Elevatissima la copertura televisiva della Serie A TIM: nel mondo viene distribuita da 60 broadcaster che coprono 220 territori. Per quanto riguarda le presenze negli stadi e gli ascolti tv, sono Inter e Juventus le protagoniste della gara top della stagione: il match di San Siro, disputato lo scorso 6 ottobre, ha registrato 75.923 spettatori ed è stato visto sulle tv a pagamento da una media di 3.242.759 appassionati, con oltre il 13% di share. Ultimo aggiornamento: 19:07

