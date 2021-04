Higuain, morta la mamma Nancy a 64 anni: era malata di cancro

È morta la mamma di Gonzalo Higuain, attaccante che in Italia ha giocato con le maglie di Napoli e Juventus. Dal 2016 combatteva contro il cancro, e per lei Gonzalo più volte negli ultimi anni era tornato in Argentina per starle accanto durante i cicli di chemioterapia. Nancy Zacarìas aveva 64 anni e a dare la notizia sono stati i media argentini a cui hanno fatto eco le condoglianze dell'Inter Miami, l'attuale squadra di Higuain.

Nancy era un'artista e pittrice di origini palestinesi ed era sposata con Jorge Higuain, anche lui calciatore. Ma lo sport era una questione di famiglia: il padre di è stato uno storico maestro di boxe, suo fratello Claudio un difensore del San Lorenzo. Già nei giorni scorsi sia lui che Federico (giocano entrambi nello stesso club di Mls) erano tornati in Argentina per starle accanto, nonostante le restrizioni-Covid che per casi come questo ovviamente gli hanno permesso di rientrare nel suo Paese. A svelare la malattia della mamma era stato Nicolas, terzo fratello della famiglia Higuain e agente, mentre Gonzalo giocava ancora alla Juve: «Nostra madre ha un cancro da quattro anni e non fermerà la sua battaglia contro la malattia. Chiediamo un po’ di rispetto e considerazione».

Fu Nancy a convincere Higuain a non mollare il calcio: «Stavo per smettere di giocare - ha svelato di recente - ma mia madre mi disse di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei… Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei».