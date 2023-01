Il tumore ai testicoli e la doppia operazione, ora per Haller il peggio è alle spalle: «Sono pronto a tornare in campo»

Per Sebastien Haller, 28 anni, il peggio è finalmente alle spalle. "Ho vissuto momenti durissimi", racconta oggi parlando della scoperta della malattia, avvenuta la scorsa estate. Un tumore al testicolo che lo ha costretto ad una doppia operazione chirurgica, proprio alle porte dell'inizio della stagione col Borussia Dortmund, club nel quale era appena arrivato per sostituire Erling Haaland in attacco. La sua esplosione l'anno precedente con la maglia dell'Ajax, aveva convinto i dirigenti gialloneri all'investimento (il secondo acquisto più costoso della storia del club): 31 milioni di euro e un contratto quadriennale; in linea con l'ultima annata disputata, 43 presenze e 34 gol. Circa dieci giorni dopo la firma, arriva il primo malore in allenamento.

Gli esami, la diagnosi, e infine l'annuncio del momentaneo ritiro per svolgere i cicli di chemioterapia. La prima operazione a fine luglio, l'ultima quattro mesi dopo. Infine, il ritorno agli allenamenti all'inizio del 2023: “Sono pronto, non vedo l'ora di giocare sotto il muro giallo", ha dichiarato ieri in un'intervista ai canali ufficiali della società: "Su un percorso del genere - in ospedale - incontri molte persone che stanno uscendo dalla malattia, a volte è difficile sopportarlo, ma devi sperare anche solo nel fatto che la situazione possa migliorare. Questo aiuta molto. Ora che sono vicino al rientro in campo vedo che tutto il lavoro degli ultimi sei mesi ha avuto un senso". Ci vorrà ancora del tempo prima di tornare al massimo della condizione, ma Haller potrebbe ritrovare il campo già il prossimo 22 gennaio contro l’Augsburg.