Guarin (ex Inter) arrestato: rissa con i genitori, la polizia lo trova insanguinato

Fredy Guarin nei guai. L'ex centrocampista dell'Inter, ora giocatore dei Millonarios in Colombia, è stato arrestato ieri sera dopo una rissa in famiglia nella quale avrebbe aggredito i genitori. Nel video girato davanti l'abitazione si vede Guarin insanguinato e, secondo le ricostruzioni dei media colombiani, sotto effetto di droga e alcol. Durante la colluttazione l'ex Inter ha anche aggredito uno dei poliziotti, ferendolo.

«Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto Guarin - spiega Jorge Luis Vargas, responsabile delle forze dell'ordine -. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all'interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite con i suoi genitori. Questi hanno agito in modo professionale chiedendo assistenza in modo che Guarin fosse fermato come previsto dalla legge. Siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere. Potrebbe essere necessaria una denuncia e stiamo lavorando su questo mettendoci in contatto con l'accusa e i medici per avere una diagnosi».