Guardiola, la stoccata a Mourinho diventa un giallo. La Roma indaga: «Traduzione sbagliata»

Giallo su una dichiarazione di Pep Guardiola che l’allenatore avrebbe pronunciato ieri alla vigilia di Manchester City Newcastle: «Anche la Roma ha speso diversi milioni ma non è in Champions League». Parole che hanno indotto il club di Friedkin a verificare il video in cui è contenuta la dichiarazione sia da un giornalista inglese che da un dipendente del club londinese. Entrambi hanno confermato che Guardiola non dice «As Roma», ma «That’s normal». Una traduzione che darebbe tutt’altro significato alla frase.

Il tecnico Spagnolo alla vigilia dell’incontro di Premier League tra il suo Manchester City e il Newcastle avrebbe rifilato una stoccata a Josè Mourinho, con cui i rapporti sono stati spesso tesi, per giustificare l’eliminazione del club inglese dalla Champions League: «Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi milioni ma non è in Champions League». Questa la frase incriminata che ha stupito tutti Trigoria e meritato un approfondimento. Per adesso, ufficialmente, Guardiola non si è ancora pronunciato. Dal video sembra chiaro che la parola "Roma" sia al centro del discorso. Il giallo è aperto.