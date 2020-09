Gravina: «Questa sarà la stagione più difficile della storia del calcio italiano»

Gianluca Rocchi diventa l'uomo della comunicazione degli arbitri di serie A. Lo ha presentato il numero un odell'Aia, Marcello Nicchi, nella consueta riunione che chiude il raduno degli arbitri di serie A, da quest'anno uniti a quelli di B i un'unica Can. Presente anche il presidente della Figc, Gabriele Graviuna, che dopo aver ringraziato gli arbitri per vil grande senso di responsabilità manifestato durante l'emergenza, ha parlato dello stallo della legge di riforma sull sport ("assurdo che si areni sul limite dei mandati") e riubandito che quella che si apre oggi è la stagione più difficile del calcio italiano, "per il suo presente ma anche per il suo futuro".

Gravina ha poi annunciato che la prossima settimana incontrerà tutte le componenti federali per fare il punto della situazione e definire una strategia comune di intervento e operatività. Ultimo aggiornamento: 13:20

