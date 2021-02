Granada-Napoli 2-0 diretta Herrera-Kenedy, azzurri sotto shock

Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di Europa League in piena emergenza. Gli azzurri a Granada si giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo 14 giocatori disponibili più sei aggregati dalla Primavera. In Spagna quindi scelte obbligate per Gattuso, che non potrà quindi preservare nessuno in vista della sfida delicata in campionato contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle 21.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Granada (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina. All. Martinez

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Ultimo aggiornamento: 21:26

