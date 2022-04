F1, Gp Australia: pole di Leclerc davanti a Verstappen e Perez. Sainz 9°

Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia di Formula 1. Seconda la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e terzo il compagno di squadra Sergio Perez. Solo nona la Rossa di di Carlos Sainz.

Quarta posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia per la McLaren di Norris davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Settima la McLaren del pilota di casa Ricciardo che ha preceduto la Alpine-Renault di Ocon. Chiude la top ten l'altra Alpine-Renault di Alonso andato a sbattere all'inizio della Q3.

APPROFONDIMENTI FORMULA UNO Gp Australia, le immagini delle qualifiche a Melbourne FORMULA 1 GP di Melbourne, prove libere 3: Norris sorprende tutti e precede... SPORT F1, GP Bahrain 2022: Leclerc sfida Verstappen, Sainz ci prova

«È stato un bel giro, qui ho sempre sofferto in passato ma in questo week-end abbiamo lavorato tanto - ha detto Leclerc -. La pista è bella da guidare. Le Red Bull sono molto veloci ma siamo rimasti sorpresi dal nostro passo in qualifica». Per il monegasco è la seconda pole stagionale in tre gare, e la Ferrari torna in pole in Australia dopo 15 anni.