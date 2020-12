Globe Soccer, Ronaldo nominato calciatore del secolo

Cristiano Ronaldo ha ottenuto il titolo di miglior giocatore del secolo, assegnato ai Glober Soccer Awards nella cerimonia di premiazione in corso in Dubai. Il portoghese che indossa la maglia della Juventus è stato preferito a Leo Messi, Ronaldinho e Mohamed Salah. «È un traguardo eccezionale e un grande onore per me e mi dà una nuova motivazione ad andare avanti nella carriera - ha detto CR7 -. Voglio dire grazie a Globe soccer, a coloro che hanno votato per me ma soprattutto ai miei compagni di squadra e di nazionale e ai club per i quali ho giocato. Un grande merito va alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto», ha concluso il portoghese, apparso emozionato.Cristiano Ronaldo è il calciatore del secolo. Il portoghese è stato premiato ai Globe Soccer Awards in corso a Dubai.

Parlano per lui le squadre in cui ha giocato e le vittorie conquistate con il Manchester United – tre Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due Coppe di Lega, una Supercoppa inglese, una Champions League e una Coppa del Mondo per Club – con il Real Madrid – due campionati spagnoli, due Coppe del Re, due Supercoppe spagnole, quattro Champions League, tre Coppe del Mondo per Club e due Supercoppe UEFA – con la Juventus – due Campionati e una Supercoppa Italiana - e con il Portogallo, che prima di Cristiano non aveva mai conquistato trofei e che con lui è riuscito a conquistare l’Europeo del 2016 e la Nations League della stagione 18-19.

Per Ronaldo parlano anche i trofei individuali – tra i tanti altri sono 5 i Palloni D’Oro conquistati, 4 le Scarpe d’oro e 11 i Globe Soccer Awards – e i record raggiunti all’interno di 3 dei Campionati più competitivi d’Europa, la Premier League, la Liga e la Serie A.

Il bomber polacco Robert Lewandowski è stato nominato giocatore dell'anno nell'ambito dei Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Il giocatore del Bayern Monaco ha battuto nelle preferenze Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Bayern festeggia anche il riconoscimento quale squadra dell'anno, dopo che il suo allenatore, Hans Dieter Flick, ha ricevuto il premio per miglior allenatore. Al Real Madrid è andato invece il titolo di squadra del secolo.

Coach of the Century 2001-2020: Josep Guardiola

Considerato come uno dei migliori allenatori della storia del calcio, vince il Globe Soccer Award come Coach of the Century 2001-2020 Josep Guardiola, già vincitore di diversi trofei individuali tra i quali ricordiamo due Globe Soccer Awards e un FIFA World Coach of the Year nel 2011.

Questo premio è la consacrazione di una carriera incredibile, per il gioco che ha portato nel Barcellona, con cui ha vinto ben 14 trofei nel giro di soli 4 anni, numeri che gli valgono il primato di allenatore più vincente nella storia blaugrana; nel Bayern Monaco, con cui ha conquistato tre campionati, due Coppe di Germania, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club; e nel Manchester City, con cui dal 2016 ha vinto due Premier League consecutive, una FA Cup, due Community Shield e tre Coppe di Lega.

Club of the Century 2001-2020: Real Madrid

Anche per il Real Madrid a parlare sono i numeri e le vittorie da record, sia in ambito nazionale – primeggiando 7 volte nel campionato spagnolo e vincendo anche 2 Coppe e 6 Supercoppe di Spagna – che in ambito internazionale – con 5 Champions League solo negli ultimi 20 anni, 4 Supercoppe UEFA, una Supercoppa Intercontinentale e 4 Coppe del Mondo per Club (record internazionale).

Agent of the Century 2001-2020: Jorge Mendes

Con la vittoria del suo decimo Globe Soccer Award Mendes può “aggiungere una stella alla sua maglia”.

Ad essere premiata quest’anno è però la sua carriera e il suo straordinario talento che nel corso degli anni lo ha portato a definire i migliori colpi di mercato. È a lui che fa capo, tra gli altri, anche uno dei più importanti trasferimenti del nuovo millennio, nonché il più costoso nella storia del calcio italiano, con il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus.

