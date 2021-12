Giudice sportivo: Abraham e Karsdorp saltano Roma-Inter, per Spalletti due turni di squalifica

Le ammonizioni, ieri, in Bologna-Roma costeranno care a Tammy Abraham e Rick Karsdorp. I due giocatori giallorossi, diffidati, dovranno infatti saltare la gara contro l'Inter, la prima di José Mourinho contro la squadra con cui nel 2010 ha vinto il triplete. Ma non solo: Luciano Spalletti, espulso dal campo per proteste duramte la partita del suo Napoli contro il Sassuolo, non potrà stare in panchina per due turni. Questa la decisione del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che lo ha squalificato «per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un assistente; recidivo».

