Gigi Riva come è morto: l'infarto, la corsa all'ospedale insieme ai figli, il ricovero e il malore. Le ultime ore

Gigi Riva è morto. Come? Prima l'infarto, poi la corsa all'ospedale insieme ai figli e il ricovero. Dove? Nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari, il luogo in cui ha avuto il malore fatale, alle 19.39 di oggi 22 gennaio 2023.

Gigi Riva, l'ospedale di Cagliari in cui è ricoverato

Le ultime ore

Il 21 gennaio 2023 Gigi Riva era a casa quando ha accusato il malore. I medici del reparto di Cardiologia del Brotzu, dopo una serie di esami, hanno deciso per un intervento al cuore. Riva era presidente onorario del Cagliari e aveva compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre. Da sempre personaggio riservato e schivo, viveva in un appartamento nel centro di Cagliari e negli ultimi anni aveva limitato anche le sue consuete passeggiate nelle vie del centro.

La speranza

Sembrava nulla di particolarmente complicato, tra familiari e amici stretti di Rombo di Tuono trapelava un certo ottimismo. «Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili», recita il primo bollettino medico della direzione dell'Arnas Brotzu. «Attualmente - spiegavano i medici - Riva è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai familiari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso».

Il malore fatale

Alle 19.39 di oggi Gigi Riva ha avuto un nuovo malore mentre si trovava nel reparto di Cardiologia. Un bollettino dell'ospedale Brotzu di Cagliari diceva che «il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili». Ma poco dopo i medici sono tornati in azione perché Rombo di Tuono ha avuto un nuovo malessere. La nota del Brotzu, dove Riva si trovava ricoverato in Cardiologia, parlava di accertamenti clinici da svolgere nei prossimi giorni. La strada più probabile era quella di un intervento al cuore, ma il nuovo malore potrebbe stravolgere la tabella di marcia. Non c'è stato, però, più tempo.