Ghana senza maglie per il Mondiale, ci pensano gli studenti della Statale di Milano: il gesto diventa virale sui social

Mancano pochi giorni all'inizio del Mondiale in Qatar, al via domenica 20 novembre, e il Ghana non ha ancora le divise di gioco. La Nazionale africana aveva suscitato l'ilarità generale, dimenticandosi in patria le maglie da indossare. Gli studenti della Statale di Milano hanno deciso di aiutare i giocatori.

Il gesto solidale

La Nazionale del Ghana è nei guai: giovedì 24 novembre esordirà in Qatar contro il Portogallo, e non ha ancora ricevuto le maglia da gioco. Per questo motivo un gruppo di studenti dell'Università Statale di Milano, ha deciso di mostrarsi solidale: i ragazzi hanno spedito in Qatar uno scatolone con all'interno le maglie dell'Ateneo.

Il messaggio degli studenti

Allo scatolone, che contiene le 30 maglie della Statale e che dovrebbe arrivare a Doha il 20 novembre, gli studenti hanno allegato anche un bigliettino che recita: «Questo è un regalo per voi dal Cus e dalla Statale di Milano in segno di amicizia perché voi avete dimenticato le vostre magliette».