Genoa-Roma 0-2, la notte di Felix: il 18enne entra e firma una doppietta

La Roma vince a Genova con due gemme del giovane, diciottenne, Felix Afena, venuto dal Ghana. Mourinho non guarda in faccia a nessuno, tiene in panchina un nervoso e scarico Zaniolo e costruisce una squadra operaia. Una gomma, compatta, che studia e poi affonda. E José tira fuori dal cilindro il tocco magico, inserendo Felix a metà ripresa al posto di un volenteroso Shomurodov. Il ragazzo lo ripaga con due splendidi gol. Un segnale per la Roma, che ora è quinta in classifica, e un segnale agli scontenti, che si sentono emarginati.

APPROFONDIMENTI GENOA-ROMA Felix, la doppietta e la dedica: «Questi gol sono per mia mamma... SERIE A Genoa-Roma, le pagelle: Felix (8) è la star della serata,... SPORT Felix, notte da sogno per il gioiellino della Roma: doppietta al Genoa SERIE A Inter-Napoli 3-2: Inzaghi si porta a -4 dalle prime della classe,... NAPOLI Osimhen, frattura allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar:... L'ALLARME Calcio, giocatori senza terza dose, la Serie A teme nuovi stop SERIE A La Roma è senza pace, Mourinho con il Genoa in piena... SERIE A Mourinho: “Shevchenko ha fatto la storia, ma gli auguro di...

La squadra in questa fase non può permettersi di accontentare nessuno, ha bisogno di calciatori che si sappiano sacrificare: le assenze sono tante e la rosa non è stracolma di fuoriclasse, come lo Special ha tante volte fatto notare durante le interviste. La Roma oggi ha il nome di Felix e di chi ci mette l’anima, come Veretout, come Pellegrini, come Elsha che fa il terzino attaccante, ruba pallone e sfodera assist. Ha bisogno di questo ritrovato Micki, che ha messo da parte le sofferenze per le esclusioni e si è rimesso in gioco, portando la croce. Ma risultando decisivo, con l’assist per il primo gol di Felix. Mou è forte delle sue scelte e la Champions si guarda con ottimismo solo così. Seguendo lui.

Genoa-Roma, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

94' - Felix sigla la sua doppietta personale con un gol meraviglioso di destro: il suo tiro termina sotto l'incrocio dei pali. L'arbitro con la sua rete fischia la fine

93' - Mourinho sostituisce Pellegrini con Bove

90' - L'arbitro assegna quattro minuti di recupero

89' - Ammonito Felix per perdita di tempo. Dentro Buksa e Galdames al posto di Sturaro e Badelj

87' - Altro cambio per Mourinho. Kumbulla esce infortunato, entra Smalling

84' - Doppio cambio per Shevchenko: Ghiglione per Sabelli, Bianchi per Biraschi

83' - La Roma sblocca la partita! Felix segna il suo primo gol in Serie A dopo un assist di Mkhitaryan

80' - Abraham cicca la conclusione: Sirigu para senza problemi

75' - Shomurodov esce dal campo, al suo posto Mourinho opta per Felix Afena

74' - Ancora Mkhitaryan! Il destro incrociato dell'armeno termina a lato di poco, dopo una deviazione

71' - Brivido per la Roma. Inserimento pericoloso di Sturaro, chiude El Shaarawy. Poi la blocca Rui Patricio

70' - El Shaarawy trova Mkhitaryan sul lato sinistro dell'area: il tiro dell'armeno termina alto

69' - Pellegrini ci prova in area, dopo una buona azione di Abraham sulla destra. Il trequartista, però, non riesce a calciare e la difesa chiude

64' - Pandev lascia il cambio: Shevchenko opta per Hernani

63' - La Roma ha il pallino del gioco: Pellegrini lascia partire un cross sul secondo palo, ma nessuno arriva a raccoglierlo. Mancano vere e proprie occasioni da gol

54' - Intervento in ritardo di Badelj su Pellegrini: il centrocampista del Genoa viene ammonito

49' - Il team manager Cardini rimedia un cartellino giallo per proteste

46' - È appena iniziato il secondo tempo, nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo: solo 0-0 dopo i primi quarantacinque minuti

43' - Mkhitaryan ci prova dalla grande distanza. Palla molto alta, non crea problemi a Sirigu

39' - Fallo da dietro di Veretout su Rovella: il francese viene ammonito ed era diffidato, salterà la prossima partita

32' - Cambiaso viene ammonito per una vistosa trattenuta

28' - Grande chance per la Roma. El Shaarawy sfonda sulla fascia sinistra in contropiede e, dopo un rimpallo, serve Shomurodov con un bel filtrante diretto al lato destro dell'area. Il tiro dell'ex Genoa, però, termina alto sopra la traversa

25' - Roma pericolosa su calcio piazzato. Pellegrini batte, Ibanez cerca di arrivare sul pallone, ma prevale la difesa del Genoa

15' - Gol annullato a Mkhitaryan: l'armeno scarica un gran tiro col mancino e il pallone finisce in rete. L'arbitro, però, ferma tutto per un fallo di mano di Abraham

11' - Momenti di ansia in casa Roma per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio dopo un contrasto. Il trequartista ci prova, rientrando in campo, ma zoppica vistosamente

6' - I giallorossi sono partiti subito all'attacco, tenendo il dominio del gioco

1' - È appena iniziata la partita tra Genoa e Roma

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Biraschi; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko

ROMA (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy; Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho