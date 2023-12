Genoa-Inter, partita sospesa per fumogeni: cosa è successo e cosa rischiano i rossoblù

Allo Stadio Marassi si sta giocando la diciottesima giornata di Serie A tra Genoa e Inter. La gara si è dimostrata subito in mano dei nerazzurri le cui offensive sono state fermate dalla difesa rossoblù. Al 15' del primo tempo, però, a fermarsi sono state entrambe le squadre per volere di Daniele Doveri che ha sospeso la partita.

Genoa-Inter sospesa per fumogeni: cosa è successo

L'atmosfera dello stadio di Genoa è sempre una delle più invidiate in tutta la Serie A, con gli spalti dell'impianto che contribuiscono a creare un ambiente più che infuocato. A fare da protagonisti sono ovviamente i tifosi che contribuiscono a scaldare le temperature con scenografie e cori. Stavolta, però, questi si sono fatti prendere la mano con i troppi fumogeni che hanno costretto Doveri a sosprendere la partita dopo un quarto d'ora. La visibilità in campo era ridotta e, per questo, i calciatori si sono dovuti fermare.

Dopo quanto è ripresa la partita

Non ci è voluto molto prima che la gara riprendesse, anche se l'attesa è sembrata infinita. L'orologio dell'arbitro ha continuato a scorrere, ma i giocaori sono stati fermi per ben 7 minuti, un'infinità per chiunque stesse seguendo la gara.

Genota-Inter è ripresa al 22' dopo essere stata sospesa a causa dei troppi fumogeni.

Cosa rischia il Genoa

L'utilizzo di fumogeni e torce da parte dei tifosi non è permesso dalle regole del calcio italiano che spesso multano i club di migliaia di euro in caso di uso improprio di tali dispositivi. Per questo è lecito aspettarsi che il Gneoa verrà punito per questo da un'ammenda, ma anche da una possibile squalifica per la curva.