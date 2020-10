Genoa-Inter, dalle 18.00 La Diretta le formazioni ufficiali: Conte rivoluziona la difesa

Trasferta insidiosa con il Genoa per l'Inter costretta a non perdere ulteriore terreno in campionato. Conte si affida in attacco alla continuità in attacco di Lukaku, ma deve cercare maggiore soolidità in difesa. probabile un turno di riposo per Kolarov con il rientro di Bastoni

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Ultimo aggiornamento: 17:03

