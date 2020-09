Il focolaio del Genoa, con 14 positivi (di cui 11 calciatori) ha fatto suonare forte l’allarme non solo in Serie A, ma anche nel Governo. Da Palazzo Chigi sono pronti a prendere in mano la situazione: l’ipotesi estrema, a cui stanno ragionando, è il blocco del campionato per 14 giorni (uno stop reso possibile anche grazie alla pausa per gli impegni delle nazionali). Soprattutto se il numero elevato di casi positivi dovesse estendersi ad altri club. Figc e Lega però sono contrarie: puntando piuttosto a fermare gli incontri in cui sono coinvolte le squadre con più casi positivi (da stabilire il numero minimo). Con ogni probabilità sarà già così per Genoa-Torino di sabato prossimo.

