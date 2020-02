Morto Luciano Gaucci, aveva 81 anni: portò il Perugia in Coppa Uefa

È morto Luciano Gaucci all'età di 81 anni. L'imprenditore, nato a Roma nel 1938, è stato per 13 anni il presidente del Perugia. Gaucci si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Grandissimo appassionato di calcio, è stato patron non solo del Perugia, ma anche di Sambenedettese, Viterbese e Catania, oltre ad aver ricoperto la carica di vicepresidente della Roma al fianco di Dino Viola.



Gaucci era andato inizialmente nella Repubblica Dominicana per sfuggire ad accuse di bancarotta fraudolenta in conseguenza del fallimento del club umbro. Dopo aver patteggiato ed usufruito di un indulto era rimasto nell'isola dei Caraibi: era da tempo malato gravemente.



Sapevo che era malato da tempo, spero possa ritrovare la pace dovunque sia..Ciao Luciano.#Luciano #Gaucci pic.twitter.com/bNBl2xLv1p — Carolina Morace (@CarolinaMorace) February 1, 2020

«Sono veramente sconvolto»: così Serse Cosmi attuale allenatore del Perugia, raggiunto al telefono dall'agenzia Ansa, sulla morte di Luciano Gaucci. In un messaggio su whatsapp Cosmi ha risposto manifestando il suo dolore e spiegando che preferisce per questo non commentare subito la notizia. Cosmi fu chiamato per la prima volta alla guida del Perugia proprio da Gaucci nel 2000, dove rimase fino al 2004.

Ha ricordatoanche Carolina Morace, prima donna allenatore nella storia del calcio professionistico con la Viterbese, allora di proprietà di

