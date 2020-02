Morto Gaucci, le lacrime di Marco Materazzi: «Mai grato abbastanza. Dopo di te il nulla». Cosmi: «Sono sconvolto»

Morto Luciano Gaucci, le lacrime di Marco Materazzi. «Non ti sarò mai grato abbastanza, a te e alla tua famiglia. Grazie di tutto. Dopo di te il NULLA a Perugia»: è il sentito ricordo, via social, di Marco Materazzi alla notizia della scomparsa di Luciano Gaucci, suoi ex presidente ai tempi del Perugia, di cui l'ex azzurro era capitano.

Morto Luciano Gaucci, aveva 81 anni: è stato per 13 anni il presidente del Perugia

«Sono veramente sconvolto»: così Serse Cosmi attuale allenatore del Perugia, raggiunto al telefono dall'agenzia Ansa, sulla morte di Luciano Gaucci. In un messaggio su whatsapp Cosmi ha risposto manifestando il suo dolore e spiegando che preferisce per questo non commentare subito la notizia. Cosmi fu chiamato per la prima volta alla guida del Perugia proprio da Gaucci nel 2000, dove rimase fino al 2004.

Non ti sarò mai grato abbastanza a te e alla tua famiglia .........Grazie di tutto 🙏🤍❤️ Dopo di te il NULLA a Perugia .... #grifo #perugia #lucianogaucci #uragano pic.twitter.com/L8ZxaCf6Ix — Marco Materazzi (@iomatrix23) February 1, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA