Gasperini furioso dopo Atalanta-Udinese: «Io espulso da un ragazzino, adesso basta»

«Se gli arbitri sono professionisti, e magari per vent'anni girano sempre gli stessi quaranta, ci mettano la faccia anche loro come ce la metto io». Non la manda a dire, Gian Piero Gasperini, scottato al triplice fischio, più che dalla beffa firmata Beto per l'1-1 al 94', dal giallo che reclama di non aver visto e poi dell'allontanamento dalla panchina al novantesimo comminatogli da Livio Marinelli di Tivoli. Direttore di gara che di mestiere fa il maresciallo degli Alpini ma che dopo Atalanta-Udinese si vede retrocesso di categoria: «Perché mi devo far sventolare davanti dei cartellini da dei ragazzini?», sbotta il tecnico dei bergamaschi nella pancia del Gewiss Stadium di Bergamo.

L'interessato nega incomprensioni, ma lamenta un difetto di comunicazione: «Non sapevo nemmeno di essere stato ammonito, non stavo rimproverando un mio giocatore e l'arbitro ha frainteso come si usa dire. E poi, quali proteste? Non avevo detto niente. Sul fallo subìto da Scalvini, casomai, è stato tutto lo stadio a protestare - ha rincarato la dose il Gasp - una cosa assurda. Non ho una controparte che mi spieghi il perché. Questi signori devono metterci la faccia: non ho protestato, non ho detto niente, non ci sono stati episodi in questa partita». Risultato, pareggino a parte, la prima cacciata dell'allenatore di Grugliasco della stagione, decisamente andata di traverso: «È la mia parola contro la loro, non mi sono nemmeno accorto di essere stato ammonito. Mi sono limitato a chiedermi ad alta voce per quale motivo lo fossi stato. Gli arbitri sono professionisti, può darsi non siano pagati molto, ma devono comportarsi come tali».

Un affondo al sistema, più che al designato di turno: «Esiste un problema di qualità che è enorme», la sentenza. Un parere corroborato, ma soltanto in parte, dal collega in bianconero: «Sul vantaggio atalantino c'è stato un mezzo fallo su Udogie, mentre chiedeva l'uno-due in uscita, poi prima del gol di Malinovskyi una rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Da bordocampo, però, la visione delle cose è parziale». Se Luca Gotti opta per un profilo signorile, di là il profeta del calcio bergamasco non ci sta: «Vengano, i signori arbitri, a spiegarci le situazioni, a dirci perché prendono certi provvedimenti disciplinari: se ci mettessero la faccia, almeno si vedrebbero di che pasta sono. C'è un problema di qualità: sono professionisti o no?».