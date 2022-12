Serie A, arriva il fuorigioco semiautomatico. Quando si parte e come funziona

A partire dalla prima giornata di ritorno di campionato, in Serie A debutterà il fuorigioco semiautomatico, già visto in opera nei Mondiali in Qatar. Il Consiglio della Figc, sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia SAOT dal ventesimo turno, in programma il prossimo 27 gennaio 2023. Si prevede l'istallazione di 12 telecamere sotto il tetto di ogni stadio, che seguiranno la palla e tutti i calciatori, rilevando in essi 29 punti del corpo 50 volte al secondo, ricostruendo la partita graficamente e le posizioni degli atleti in tempo reale. La misurazione, unita ad un sensore di misura inerziale all'interno del pallone, permetterà di stabilire la posizione regolare o meno degli attaccanti al momento del passaggio. La novità era stata anticipata nelle scorse settimane dal presidente della Lega, Lorenzo Casini, che aveva ipotizzato un debutto a partire dal 4 gennaio, ma per garantire l'uso della tecnologia nello stesso numero di partite per tutte le squadre partecipanti, sarà utilizzata soltanto a partire dal girone di ritorno.