Frosinone in A, mister Grosso: «E' il momento della gioia». Lucioni: «Un sogno»

Parla il mister Fabio Grosso nel dopo gara che ha riportato il Frosinone in serie A: «Questo è il momento della gioia nel quale non voglio dimenticare come è stata costruita questa gioia, questo percorso: con degli uomini speciali, i miei giocatori. Ringrazio poi il direttore Angelozzi che mi ha sempre dispensato elogi e consigli e lui sa quanta stima ho io nei suoi confronti e quanto sono stato orgoglioso di tornare a giocare per lui ed infine, ma vorrei dir in primis, la dedica ad una persona speciale che è il presidente Stirpe che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo speciale, bellissimo». Una gioia che Fabio Grosso ha voluto condividere con tutto lo staff che ha voluto accanto a se in sala stampa ed al quale ha dispensato «Un grande e sentito ringraziamento. Questa è la vittoria di loro tutti».

Per il capitano, Fabio Lucioni, alla quarta promozione nella massima serie: «I sogni non vanno mai abbandonati e vanno cercati di essere raggiunti e di essere vissuti nel migliore dei modi. Io quest’anno me lo sono goduto questo sogno»