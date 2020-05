Friburgo-Leverkusen 0-1, decide ancora il talento di ​Havertz

L'uomo del momento in Bundesliga, Kai Havertz, ha deciso l'anticipo giocato questa sera tra Friburgo e Leverkusen. Vittoria esterna 1-0 per il Bayer, che grazie al quinto gol nelle ultime quattro del suo uomo migliore, supera Lipsia e Monchengladbach e si piazza al terzo posto, almeno per una notte, ad una sola lunghezza dal Borussia Dortmund. Netto il divario tecnico e tattico visto in campo in favore degli uomini di Bosz. Però, per portare a casa l'intera posta in palio, è servita la solita zampata a inizio ripresa del classe '99 che ha catturato gli occhi delle migliori società europee. Per il Friburgo invece, che rimane ancora in corsa per l'Europa League, è stata solamente una l'occasione per rimettere le cose a posto: ma sulla conclusione di Petersen all'88' è stata decisiva la risposta di Hradecky che ha blindato il risultato. Vittoria meritata per gli ospiti che quindi si lasciano alle spalle la sconfitta contro il Wolfsburg facendo ripartire la propria corsa alla qualificazione Champions. Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 08:39

