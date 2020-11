Positivo al Covid-19 anche Francesco Totti, il quale lo scorso 12 ottobre ha perso il papà proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve. La notizia della positività dell'ex numero 10 è stata confermata dall'ANSA da una persona vicina all'ex giocatore. L'ex capitano della Roma nei giorni scorsi aveva avuto febbre e debolezza, ma le sue condizioni sarebbero già in miglioramento.

