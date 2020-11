Francesco Totti e il like al post di Manolas dopo Napoli-Roma, sui social scatta la polemica

«Grande vittoria, forza Napoli sempre» è il post Instagram di Kostas Manolas dopo il successo di ieri per 4-0 sulla Roma che sta facendo discutere i tifosi giallorossi. Motivo? Colpa del "like" lasciato da Francesco Totti alla foto pubblicata dal difensore azzurro, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma.

APPROFONDIMENTI CALCIO Maradona, la maglia di Totti fra quelle di Diego: la morte non separa...

Le reazioni

Gesto social che non è piaciuto e sono tantissime le reazioni. Su Twitter 'FDR' scrive: «Roba da matti», mentre in molti commentano: «Capisco un like a Kostas nelle altre partite. Ma contro la Roma no...».

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA