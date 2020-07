Juventus-Torino:1-0 La diretta Gol di Dybala

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus-Torino è la prima partita della 30a giornata di Serie A, in programma tra oggi e domani. Il derby della Mole è fondamentale per la corsa allo scudetto bianconera, perché la squadra di Sarri non può sbagliare in vista della sfida di questa sera della Lazio, in casa contro il Milan.Sciolti tutti i dubbi da parte dei due allenatori, spazio a Rabiot e Bernardesci nell'undici iniziale.(4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. All. Sarri: Sirigu, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Bremer. Aina, Meite, Lukic, Berenguer, Verdi, Belotti. All. Longo