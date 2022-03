Follia in Messico, maxi-rissa con 22 feriti: campionato sospeso

Almeno 22 feriti in gravi scontri tra tifosi, durante la partita del campionato di calcio (Liga MX), tra i club Querétaro e Atlas allo stadio Corregidora. L'arbitro ha fermato la partita al 63'. I fan della LigaMX Queretaro hanno deciso di correre in campo e picchiare tutti quelli che indossavano una maglia dell'atlante in tutto lo stadio. Donne e bambini in fuga in preda al panico. «La polizia non ci ha difeso, ma ha aperto loro le porte per entrare e attaccarci», dice un tifoso aggredito a Querétaro.