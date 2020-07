Fiorentina-Sassuolo: 0-2 Verona-Parma: 0-1; Lecce-Sampdoria: 0-0 Segui Le Dirette

SEGUI LA DIRETTA

La Fiorentina ospita questa sera il Sassuolo per la 29esima giornata di Serie A. I viola vivono un difficile momento di forma, sono reduci dalla sconfitta sul campo della Lazio al termine di una partita comunque ben giocata e con 31 punti vantano solo 6 lunghezze sulla zona più calda della classifica; i neroverdi si sono resi protagonisti di una bella rimonta casalinga ai danni del Verona, da 1-3 a 3-3, e prima di questo match vantano 3 punti in più rispetto agli avversari di oggi.Una sola vittoria nelle ultime 8 gare per la Fiorentina, che non conquista i 3 punti da 4 gare di fila, nelle quali ha raccolto 3 pareggi; una sola vittoria del Sassuolo nelle ultime 6 gare esterne giocate, 3 in totale in tutte quelle giocate nel corso della corrente stagione.Si affrontano al Bentegodi Verona e Parma, due delle più belle sorprese fin qui del campionato in corso. Gli scaligeri, neo promossi e con 39 punti già in cascina, vengono dal rocambolesco e beffardo pareggio sul terreno del Sassuolo, subito in rimonta proprio nei minuti finali; sconfitta clamorosa, per come è maturata, anche per il frizzante Parma di D'Aversa, che ha condotto a lungo la sfida con l'Inter per poi perdere proprio sul finale subendo due gol in pochi minuti.L'ultima gara in Serie A al Bentegodi tra Verona e Parma è dell'11 gennaio 2015, ed il finale fu 3-1 per i padroni di casa; più in generale, su sette gare giocate nella massima serie le vittorie degli scaligeri sono state cinque, a fronte di due sole affermazioni dei ducali.Si affrontano Lecce e Sampdoria, in un match sportivamente drammatico e valevole per la 29esima giornata di Serie A. I salentini da dopo la ripresa hanno accusato due pesanti sconfitte contro Milan prima e Juventus poi, e tornano tra le mura amiche per cercare 3 punti fondamentali per abbandonare il terzultimo posto ed effettuare il sorpasso proprio ai danni degli avversari di questa sera, a loro volta usciti da Marassi domenica scorsa con una sconfitta pesantissima subita per mano del Bologna.Il Lecce è reduce da 4 sconfitte consecutive, con 3 gol fatti e ben 19 subiti: numeri che potrebbero incidere negativamente sul morale sei salentini in questa fase cruciale della stagione; sono 3 le vittorie esterne della Sampdoria su 13 gare giocate lontano da Marassi, un solo pareggio e ben 9 sconfitte.