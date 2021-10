Live Fiorentina-Napoli 1-1 Termina il primo tempo al Franchi

La capolista Napoli sul durissimo campo della Fiorentina per mostrare la sua vera forza dopo i sei successi nelle prime sei partite. I Viola sono a quota 12, battuti finora solo dalle compagini più forti del torneo anche se si sono mostrati sempre solidissimi e competitivi.

Insigne già in avvio senza guardare la dà nello spazio a Osimhen che viene anticipato da Dragowski. Azzurri più propositivi nei primi minuti, con la Viola rintanata nella sua metà campo. L'ex Callejon prova la riscossa col cross che è alto. Pressing altissimo delle due squadre il cui gioco si assomiglia - certificato dal calorosissimo abbraccio tra Spalletti e Italiano prima del fischio d'inizio. Al 18' un gran destro di Pulgar, salva Ospina. Risponde Rrahmani di testa su angolo: non va al 21'. Viola molto feroci dal 25', ci prova Milenkovic di testa. E al 28' da angolo in mischia insacca in rete Martinez Quarta. Uno a zero viola e Franchi che si esalta. Gli azzurri accusano il colpo e non riescono a rimetterla in piedi. Ci prova Lozano con un'azione personale al 33', para Dragowski. Al 36' Osimhen si invola in area e viene atterratto da Martinez Quarta: è calcio di rigore. Va Insigne sul dischetto al 37': para Dragowski, Insigne ribatte di testa, spunta Lozano che mette in rete. E' 1-1 al Franchi con il Chucky. Brividi per una semirovesciata di Osimhen al 45': poteva essere un eurogol. Termina così il primo tempo.

Fiorentina (4-3-3)

69 Dragowski, 29 Odriozola, 4 Milenkovic, 2 Martinez Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 15 Pulgar, 32 Duncan; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 22 Gonzalez.

A disposizione: 1 Terracciano, 14 Maleh, 17 Terzic, 18 Torreira, 23 Venuti, 24 Benassi, 33 Sottil, 34 Amrabat, 55 Nastasic, 67 Munteanu, 91 Kokorin, 98 Igor. All. Italiano

Napoli (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 21 Politano, 31 Ghoulam, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Arbitro: Sozza di Seregno.