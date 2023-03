Fiorentina-Milan 2-1: Nico Gonzalez e Jovic, poi Theo Hernandez. I rossoneri cadono al Franchi

È fragoroso il tonfo del Milan in casa della Fiorentina. Dopo un mese dal ko contro l’Inter nel derby, il 5 febbraio, i rossoneri cadono a Firenze e restano a 47 punti in classifica. Ed è una sconfitta pesante in ottica Champions. Per i viola decidono i gol di Nico Gonzalez, su rigore, e Jovic. A nulla vale per i rossoneri il sigillo di Theo Hernandez al 50’, a match ormai concluso. Senza Rafael Leao squalificato (insieme a Krunic) e Brahim Diaz out per un fastidio al ginocchio, ma con Bennacer recuperato, il Diavolo cerca la quinta vittoria di fila tra campionato e Champions. Stefano Pioli rilancia De Ketelaere dal primo minuto e punta su Rebic al posto del portoghese. Ma quella della Fiorentina è una vittoria meritatissima. Gioca, pressa e mette in difficoltà i rossoneri. Maignan respinge una punizione di Bonaventura, poi deve ringraziare Tomori quando salva sulla linea su Bonaventura. Il Milan non riesce a reagire. La prima occasione arriva al 32’: palla di Bennacer per Giroud, tiro al volo, Terracciano c’è. E poco prima del recupero De Ketelaere, un fantasma fino a quel momento, si sveglia regalando un cross per Messias, che di testa non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa la Fiorentina va subito in vantaggio. Tomori frana addosso a Ikone ed è rigore. Trasforma Nico Gonzalez. Terracciano salva su Giroud, Rebic e Theo Hernandez, ma è la Fiorentina a continuare ad attaccare. Fino al raddoppio di Jovic. In pieno recupero il 2-1 di Theo Hernandez. È un bel successo quello dei viola, che conquista i tre punti a cinque anni dalla scomparsa di Davide Astori.