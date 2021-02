Fiorentina, tris allo Spezia: Prandelli respira

Lo Spezia reduce da due vittorie consecutive, l’ultima col Milan capolista, si è bloccato a Firenze contro la squadra di Prandelli che era molto tesa dopo gli stop con Inter e Samp. Per i viola un bel passo in avanti sulla strada per la salvezza, per lo Spezia un bagno di umiltà che farà molto bene ai liguri.

Il primo tempo ha visto lo Spezia produrre una buona quantità di gioco, ma con una solo occasione per l’ex Agudelo, mentre la Fiorentina ha subìto senza produrre niente. Sul finire di frazione Prandelli ha perso pure Bonaventura per infortunio ed è entrato Castrovilli. Mossa azzeccata perché di lì a poco il numero 10 viola sarebbe diventato protagonista.

La ripresa ha segnalato una Fiorentina diversa nell’approccio, più convinta e meno balbettante. Prandelli ha tilt lo spento Kouame per inserire Eysseric, altra mossa che si rivelerà azzeccata. Vlahovic ha segnato su assist dal fondo di Castrovilli, ma Calvarese ha dovuto aspettare la decisione della sala Var per capire se i cross del viola fosse stato fatto sulla linea di fondo o fuori. Nono centro in campionato per il 2000 centravanti della Fiorentina. Italiano ha provato a cambiare l’attacco, ma sui cambi è stato più lucido Prandelli. Il raddoppi viola è stato firmato da Castrovilli, dopo una bella manovra imposta da Eysseric, cross di Biraghi, velo di Vlahovic e rete del centrocampista viola. La terza rete è stata figlia dell’altruismo di Vlahovic che anzichè concludere ha passato a Eysseric e che ha segnato.

