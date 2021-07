Euro 2020, mille tifosi azzurri a Wembley per la finale: «bolla di sicurezza», tampone (molecolare) e quarantena. Quanto costa e come prenotarsi

Mille tifosi a Wembley per la finale di Euro 2020 in arrivo dall'Italia: è questa la novità in

vista della partita di domenica sera. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per la trasferta di 1000 tifosi azzurri dopo che, su richiesta Uefa, le autorità britanniche hanno garantito la possibilità di recarsi a Londra a un numero contingentato di persone, con una serie di obblighi da rispettare, tra cui 5 giorni di isolamento fiduciario al rientro in Italia. Tra le condizioni, la permanenza in territorio inglese di massimo 12 ore in una bolla, l'uso di charter dedicati, un tampone Covid negativo in arrivo.

Mille italiani a Wembley nella «bolla di sicurezza»

Nello specifico, come fa sapere la Figc, i tifosi provenienti dall'Italia potranno rimanere nel territorio britannico per un massimo di 12 ore; dovranno raggiungere Londra rispettando il concetto di «bolla di sicurezza» tramite l'utilizzo esclusivo di voli charter e di trasporti dedicati dall'aeroporto di arrivo a Londra fino al Wembley Stadium e viceversa, che verranno organizzati direttamente dalla Figc; al Wembley Stadium sarà dedicato loro uno specifico settore dell'impianto per garantire la bolla di sicurezza; compilare un formulario online («Travel Locator Form»: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel -uk) nelle 48 ore precedenti la partenza.

Tampone molecolare obbligatorio

Inoltre - si legge ancora sul sito -, tutti i tifosi che viaggeranno alla volta di Londra dovranno esibire la prova di un test Covid PCR (tampone molecolare) con risultato negativo da effettuarsi tassativamente dopo le ore 15 del 9 luglio 2021 (requisito necessario per entrare in Gran Bretagna). Per consentire, inoltre, il rispetto delle attuali normative del Governo italiano in merito al rientro in Italia, si consiglia vivamente di effettuare tale tampone nella giornata di sabato 10 luglio.

Quarantena al rientro in Italia

Infine, così come previsto dalle attuali normative e disposizioni del Governo italiano e del Ministero della Salute, al rientro in Italia tutti i tifosi dovranno effettuare obbligatoriamente 5 giorni di isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, nonché effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento. I tifosi che vorranno aderire all'iniziativa dovranno utilizzare i voli charter e i trasporti interni in Inghilterra organizzati dalla Figc attraverso l'agenzia Carlson Wagonlit Travel. La partenza dei voli charter è prevista nella tarda mattinata o primo pomeriggio dell'11 luglio da Roma e da Milano, a seconda delle prenotazioni, e il rientro in Italia avverrà al termine della gara.

Quanto costa e come prenotarsi

Il costo del servizio del pacchetto trasporti è di € 610 a persona. L'acquisto del pacchetto garantisce di conseguenza la possibilità di acquistare separatamente il biglietto della finale, successivamente alla conferma del viaggio, tramite il portale biglietteria della Uefa. I tagliandi a disposizione dei tifosi azzurri destinati dalla Uefa per tale iniziativa sono della categoria Fans First il cui costo è di 95 euro. Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria adesione entro le ore 11 di domani 8 luglio 2021 utilizzando il link https://cvent.me/K0re9W?locale=it. Il servizio verrà confermato a seguito del numero di adesioni raggiunte. I possessori di una Membership Card Vivo Azzurro beneficeranno di condizioni agevolate per effettuare la prenotazione; l'iniziativa è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili.