Il record di Milano è salvo grazie al Chelsea. La città del Duomo è l’unica in Europa ad aver vinto la massima competizione continentale con due squadre. In totale sono 10 i trionfi: sette con il Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007) e tre con l’Inter (1964,1965 e 2010). Nessun altro luogo al mondo può vantare tutto questo. Nemmeno Madrid, ad esempio, che è invece la città con più successi in assoluto. Ben 13 e tutti del Real. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati