Figc, parte la stagione della Divisione paralimpica e sperimentale, Gravina: «Orgogliosi»

«Oggi viviamo un'altra giornata speciale per l'avvio dell'attività di una Divisione speciale. Il mondo del calcio dimostra la sua unicità nell'individuare i protagonisti, senza distinzione alcuna. Siamo orgogliosi di essere la prima federazione al mondo ad averlo fatto». Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel giorno dell'avvio ufficiale dell'attività della Divisione Calcio paralimpico e Sperimentale presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, a Roma. «Ringrazio il presidente Pancalli per aver accompagnato questo nostro processo - ha aggiunto Gravina - abbiamo condiviso un rapporto di convenzione che sancisce in modo molto stretto la collaborazione tra Figc e Cip». Ultimo aggiornamento: 12:52





