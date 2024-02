Chiesa si ferma ancora: minutaggio, cronaca infortuni, stipendio e durata del contratto con la Juventus

Federico Chiesa è in dubbio per Juventus-Napoli, in programma domenica alle 20.45. L'attaccante ha lasciato il campo di allenamento zoppicante dopo un contrasto con Alex Sandro.

Nuovo problema fisico per l'ex Fiorentina che rischia di saltare anche il big match del fine settimana. In questa stagione, ha saltato cinque partite a causa di noie muscolari e in altre cinque è entrato dalla panchina. Una condizione fisica non perfetta, che non ha mai permesso al numero 7 di brillare al fianco di Vlahovic come tutti si aspettavano.

Chiesa abbandona l’allenamento zoppicando, dopo una botta alla caviglia in allenamento: è allarme

Quanto ha giocato Chiesa: il minutaggio in Serie A

Fino ad ora, Chiesa ha giocato in totale 1.357 minuti in questo campionato. Le partite da titolare sono state in totale 15, ma di queste solo in 4 è arrivato fino al 90'. In cinque presenze, poi, è subentrato dalla panchina giocando dalla mezz'ora a 10 minuti.

Cronaca infortuni

In questa annata, Chiesa si è già fermato cinque volte da agosto a oggi. Il primo stop fisico c'è stato a ottobre, quando ha saltato le partite con la Nazionale e il derby col Torino a causa di un problema muscolare. A dicembre, l'esterno non ha preso parte alla gara col Frosinone e a inizio anno con la Salernitana per un problema al ginocchio. A fine gennaio, infine, non ha giocato contro Lecce ed Empoli.

Quanto guadagna Chiesa

Lo stipendio netto di Federico Chiesa è di 5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio importante per l'ex Fiorentina che è uno dei giocatori più pagati della Serie A e della Juventus.

La durata del contratto

Federico Chiesa ha davanti a sé ancora un anno e mezzo di contratto. L'accordo, infatti, scade a giugno 2025 con la Juventus che in questi ultimi mesi ha cercato di convincere il numero 7 a firmare il prolungamento dell'accordo.