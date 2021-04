Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 33a giornata: un giocatore a rischio nell'Inter, Ibra in dubbio nel Milan? Gestitelo così

Messo alle spalle il turno infrasettimanale, è già il tempo di voltare pagina e ripartire con una nuova giornata di campionato e fantacalcio. Alle porte c’è il 32° turno di Serie A, che si aprirà con Genoa-Spezia sabato alle 15 e si chiuderà con il Monday Night tra Lazio e Milan alle 20.45. Un turno spalmato su tre giorni che può riservare sorprese e trappole ai fantallenatori. Chi schierare? Ecco i nostri consigli e le probabili formazioni, partita per partita.

GENOA-SPEZIA (Sabato ore 15)

Criscito è rigorista e va messo sempre, sì a Destro e Scamacca. Convince meno Zajc a centrompo, troppo discontinuo. Occhio al giallo per Zapata. Estevez è la nostra scommessa nello Spezia, Verde è in forma e potete dargli fiducia. Maggiore per un 6, la difesa si può lasciare fuori.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

PARMA-CROTONE (Sabato ore 18)

Potete tornare a schierare Sepe tra i pali, ok anche Kurtic. Chi ha preso Man già si sfrega le mani, mettetelo. Gervinho non è in forma, Grassi sostanza e poco altro. Poco da prendere nel Crotone: Pereira e Reca proveranno a mettere il turbo, Golemic non dà sicurezza.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias, Simy.

SASSUOLO-SAMPDORIA (Sabato ore 20.45)

Ferrari è sempre una buona soluzione per la difesa, meglio Muldur di Rogerio. Raspadori brilla e va confermato, gara da ex per Defrel ma convince poco. Nella Samp ok Candreva, Gabbiadini è in crescita mentre potete trovare di meglio di Thorsby e Adrien Silva.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

BENEVENTO-UDINESE (Domenica ore 12.30)

Glik è sempre pericoloso sui calci piazzati, sì alla macchina da bonus Viola e no a Hetemaj e Ionita, poco da fanta. Davanti meglio Gaich di Lapadula. Ok Musso nell’Udinese, in difesa potete trovare di meglio. Premiate la fantasia del Tucu Pereyra, occhio alla sorpresa Braaf insieme a Okaka.

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Larsen; Braaf, Okaka.

FIORENTINA-JUVENTUS (Domenica ore 15)

Caceres è l’ex che ci mette sempre il cuore, Amrabat e Pulgar rischiano di affondare. Vlahovic da mettere senza paura, Castrovilli può essere la scommessa. Danilo e Alex Sandro meglio dei due centrali della Juve, Cuadrado è l’assist-man per eccellenza. Ispirano meno Bentancur, Rabiot e Ramsey.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

INTER-VERONA (Domenica ore 15)

Approvato il blocco nerazzurro: l’unico dubbio è su Brozovic che se non entra in partita può prendere un brutto voto. Per il resto, via libera a tutti. Nel Verona sconsigliamo Silvestri e Lazovic, sulla fascia di Hakimi. Tameze muscoli e poco altro, Zaccagni? Sta faticando, in una gara così potete pensare di lasciarlo fuori.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

CAGLIARI-ROMA (Domenica ore 18)

Squalificato l’ex Nainggolan, in attacco fiducia a Joao Pedro. Rugani meglio di Godin e la garra di Nandez può diventare un fattore al fanta. Nella Roma preferiamo Karsdorp a Bruno Peres, Mancini può trovare il bonus e Villar da buon voto. Fazio traballa troppo, Diawara attacca poco.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral.

ATALANTA-BOLOGNA (Domenica ore 20.45)

Ottima scelta Gollini così come tutti e quattro i difensori. Pessina gioca più indietro rispetto al solito, Malinovskyi meglio di Pasalic e Freuler. Difesa da evitare nel Bologna, Svanberg la scommessa e Soriano l’uomo da bonus. Stagione da horror per Palacio, meglio Skov Olsen e Barrow.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Djimsiti; Pessina, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

TORINO-NAPOLI (Lunedì ore 18.30)

Mandragora si mette anche contro le big perché vive un momento d’oro, Sirigu torna tra i pali ma non è consigliato. La spensieratezza di Singo la preferiamo ad Ansaldi, non è una pazzia mettere Sanabria. Nel Napoli ok Koulibaly e Di Lorenzo, meno fiducia verso gli altri due difensori. Trequarti da mettere in blocco, davanti trovate un posto a Mertens.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO-MILAN (Lunedì ore 20.45)

Acerbi è l’ex di turno, Milinkovic e Luis Alberto si esaltano in queste partite. Lazzari lo preferiamo a Fares, Marusic e Radu sono a rischio cartellino. Nel Milan tengono banco i dubbi Theo Hernandez e Ibra, al momento i favoriti sono Dalot e Leao. Visto che si gioca lunedì, potete schierarli comunque ma coprendovi. Tomori è una buona scelta per la difesa, Kessie cuore muscoli e… rigori.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.