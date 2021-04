Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 32a giornata: Calhanoglu e 'l'effetto Ibra' nel Milan, occhio alla trappola Nainggolan nel Cagliari

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli della 32a giornata

Due conti, uno sguardo alla classifica e via. Già si volta pagina, testa alla prossima giornata. Poco tempo per sciogliere i dubbi, per il 32° turno, che inizierà stasera con Verona-Fiorentina e si concluderà con due gare in programma giovedì, servono idee chiare e scelte sicure. Si sa, i turni infrasettimanali sono sempre i più complicati al fantacalcio, quelli nei quali gli allenatori possono schierare la sorpresa dell’ultimo minuto che spiazza un fantallenatore. Quindi, attenzione massima: ecco i nostri consigli.

VERONA-FIORENTINA (Martedì ore 20.45)

Dimarco non è una prima scelta nella linea dei difensori, meglio Faraoni. Ok Lazovic che viene da un gol, Zaccagni può sbloccarsi e Lasagna non ispira. Nei viola meglio Pezzella degli altri due; fiducia a Bonaventura, meno a Ribery che non sembra in forma. Vlahovic è un grande sì.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

MILAN-SASSUOLO (Mercoledì ore 18.30)

Tomori deve riscattare qualche imprecisione dell’ultima giornata, Bennacer muscoli e poco altro. Davanti torna Ibra e possono beneficiarne anche Calhanoglu & co. Muldur è sconsigliato sulla fascia di Hernandez, Ferrari può arrivare al 6; ok Locatelli, l’ex dal dente avvelenato che può diventare sorpresa di giornata. Berardi ha una tradizione positiva col Milan, Defrel e Boga troppo discontinui.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel

BOLOGNA-TORINO (Mercoledì ore 20.45)

Partita delicata nella quale l’ideale è pescare le certezze: ok Schouten ma solo per un buon voto, Orsolini dà qualità e Soriano è uno dei migliori centrocampisti del fanta. Nel Toro Bremer è il difensore che convince di più, Mandragora è tra i più in forma insieme a Sanabria. Vojvoda e Rincon potete lasciarli tranquillamente fuori, occhio all’ex Verdi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Torino (3-5-2): Milinkovic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

CROTONE-SAMPDORIA (Mercoledì ore 20.45)

Nel Crotone c’è un giocatore che ha fatto più gol dei punti che ha la squadra in classifica: così si presenta Simy, il migliore tra gli uomini di Nicola. Reca e Messias buone scelte se siete corti. Ok Audero nella Samp, Augello meglio degli altri tre difensori e Candreva può regalare bonus. Meno da fanta Thorsby e Adrien Silva, Quagliarella convince più di Gabbiadini.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

GENOA-BENEVENTO (Mercoledì ore 20.45)

Perin può fare una buona partita ma il rischio bonus c’è, torna Criscito e va messo perché è rigorista. Strootman è muscoli e cartellini, Czyborra lo preferiamo a Ghiglione. Gaich come scommessa, sì a Glik sempre pericoloso in area avversaria. Viola meglio di Hetemaj e Ionita che non portano bonus.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Sau; Gaich.

JUVENTUS-PARMA (Mercoledì ore 20.45)

Occhio a pescare in questa Juve in crisi: Danilo e de Ligt sono spesso tra i migliori così come Cuadrado. Bentancur e Rabiot fuori senza rimpianti, Ronaldo si mette sempre e comunque, Kulusevski con fiducia. Sconsigliamo i difensori del Parma, Kurtic può essere un’idea. Pellè e Man non sono scelte così azzardate se siete corti.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Dybala.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Mihaila, Pellè, Man.

SPEZIA-INTER (Mercoledì ore 20.45)

Piccoli ha già colpito le big e se non avete molte alternative potete pensarci, difesa da evitare; Maggiore cuore e qualità. Via libera al blocco Inter: da Handanovic a Lukaku, tutti da potenziali bonus. Coprendovi potete schierare anche Sanchez e Darmian che dovrebbero partire fuori.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

UDINESE-CAGLIARI (Mercoledì ore 20.45)

Musso da buon voto con possibile malus, Samir può fare bene e Pereyra dovrà sostituire De Paul anche… con i bonus. Okaka meglio di Nestorovski. Rugani la miglior scelta del Cagliari in difesa, Zappa può sorprendere sulla fascia, occhio alla trappola Nainggolan che non sta andando benissimo. La certezza? Joao Pedro.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, Larsen; Nestorovski, Okaka.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti.

ROMA-ATALANTA (Giovedì ore 18.30)

Mancini è l’ex che può colpire in area avversaria, chi ha preso Reynolds può metterlo come scommessa. Certezza assoluta Veretout così come Pellegrini; Mkhitaryan sta faticando a riprendersi ma è da mettere. Romero è tra i migliori difensori della Serie A, Toloi sale spesso nel gioco di Gasperini. De Roon e Freuler pensano più a difendere che ad attaccare, Malinovskyi sta vivendo un gran momento e si può confermare.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

NAPOLI-LAZIO (Giovedì ore 20.45)

In queste partite sono meglio i giocatori offensivi, ma per Koulibaly e Acerbi si può fare un’eccezione. Per il resto, semaforo verde per i vari Lozano e Milinkovic, Zielinski e Correa. Lazzari è una buona soluzione, Fabiàn Ruiz solo se siete corti perché è penalizzato dal ruolo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.