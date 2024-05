Fagioli tra i convocati, Locatelli e Immobile fuori: le scelte di Spalletti per le pre-liste di Euro 2024

Sono arrivate le scelte del Ct Luciano Spalletti in vista di Euro2024. Nella giornata di oggi il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato i 30 pre-convocati che si riuniranno a Coverciano. Il 4 e il 9 giugno ci saranno le ultime due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugno Spalletti diramerà la lista dei calciatori che prenderanno parte all’Europeo. Di certo però alcune scelte hanno lasciato parecchio spiazzati. Una di queste è la chiamata di Fagioli, e la non chiamata di Locatelli, ma non solo.

Spalletti, ecco i 30 preconvocati per Euro 2024: c'è Calafiori, tornano Fagioli ed El Shaarawy. Out Immobile

Fagioli tra i pre-convocati

Nicolò Fagioli è alla seconda convocazione con la nazionale maggiore, a un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell’amichevole con l’Albania del novembre 2022.

Locatelli non convocato

A stupire è anche la non convocazione di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero ha disputato una stagione non certamente entusiasmante ma comunque costante in termini di rendimento. Un gol e 4 assist in campionato e una Coppa Italia vinta per l'ex Sassuolo che fa parte del gruppo di azzurri che vinse l'Europeo nel 2021 con Mancini. La mancata chiamata da parte di Spalletti lascia qualche punto di domanda, forse avrebbe meritato almeno di far parte del gruppo.

Prima chiamata per Calafiori

Dopo aver partecipato allo stage, è arrivata la prima vera chiamata in Nazionale per Riccardo Calafiori, reduce da una stagione sorprendente col Bologna. Jolly perfetto di Thiago Motta, l'ex Roma e Genoa ha rappresentato la grande variante tattica del club rossoblù e ha contribuito a centrare la qualificazione storica in Champions, realizzando anche una doppietta nella penultima giornata contro la Juventus. Anche per Spalletti potrebbe rivelarsi una grande risorsa a livello tattico, capace di giocare da braccetto in una difesa a tre e da terzino in una linea a quattro.

Seconda chiamata per Bellanova

C'è anche Raoul Bellanova tra i 30 pre-convocati di Spalletti, premiato dopo l'ottima stagione col Torino. L'esterno destro ex Inter e Cagliari aveva preso parte alle due amichevoli negli Stati Uniti e adesso è un serio candidato a far parte dei 26 che prenderanno parte alla spedizione in Germania.

Convocato Folorunsho

A sorpresa Spalletti ha deciso di dare fiducia a Folorunsho, centrocampista muscolare e con buona tecnica che dopo l'ottima stagione in Serie B col Bari, si è messo in mostra in A con la maglia del Verona: 5 gol e un assist per il classe '98 che potrebbe ancora essere tagliato dai 26 convocati finali ma che proverà a giocarsi le sue chance per convincere definitivamente il ct.

Immobile fuori dalla lista

Era nell'aria, ma la certezza è arrivata solo oggi: Ciro Immobile non prenderà parte all'Europeo. L'attaccante della Lazio ha vissuto una stagione molto travagliata, a causa di una condizione fisica non ottimale. Appena 11 gol tra campionato e Champions, numeri ben distanti da quelli ai quali ci aveva abituato in passato. Spesso Castellanos ha giocato al suo posto, sia per necessità che per scelte tecniche prima di Sarri e poi di Tudor. Spalletti ha valutato a lungo il bomber biancoceleste ma alla fine ha preferito puntare su gente fresca e in forma come Scamacca, Retegui e Raspadori, pur consapevole di rinunciare a un grande centravanti che però deve fare i conti con la carta d'identità.

Ricci scelta a sorpresa

Un'altra scelta che ha lasciato parecchio spiazzati è quella di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino ha qualità indiscutibili e anche l'età dalla sua (22 anni) ma certamente non ancora uno status tale da poter essere protagonista in una competizione come l'Europeo. Era assente in Nazionale da novembre 2022 e certamente non ha disputato una stagione così entusiasmante, se pur tatticamente sia cresciuto molto grazie alla guida di Juric. Spalletti è pronto a valutarlo da vicino, per poi decidere se lasciarlo fuori o portarlo in Germania. Certamente vedere lui in rosa e non giocatori più esperti come Locatelli lascia qualche dubbio.