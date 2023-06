Europei Under 21, l'Italia si fa sentire e la Uefa risponde: introdotto il Var dai quarti di finale

Impossibile per la Uefa fare finta di niente, dopo gli errori - o meglio, orrori - arbitrali durante Francia-Italia che sono costati la partita agli azzurrini, sconfitti 2-1.

Un rigore negato, un fallo non segnalato in occasione del secondo gol francese e una rete non convalidata allo scadere, con il pallone colpito di testa da Bellanova che aveva superato completamente la linea di porta. A soli due giorni dall'inizio degli Europei Under 21, l'organo di governo del calcio europeo, dopo aver deciso di non utilizzare né Var né Goal Line Technology nel torneo, fa marcia indietro.

Calciomercato ultime notizie oggi: Tonali-Newcastle, oggi le visite. Milan, assalto a Frattesi. La Juve prepara l'offerta per Milinkovic e chiude per Weah

Troppo gravi gli errori, troppo alta la posta in palio con, lo ricordiamo, le prime tre classificate che si qualificheranno di diritto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle scorse ore la Figc, attraverso il suo presidente Gravina, aveva alzato la voce, facendo trasparire tutta la sua irritazione per la scelta della Uefa di non utilizzare la tecnologia nell'Europeo Under 21. La risposta di Ceferin è arrivata già oggi, con il Var e la Goal Line Technology che arriveranno in Romania e Georgia a partire dai quarti di finale. Finalmente.