Europei Under 21, la guida: il calendario, i convocati, le squadre e dove vederli

Iniziano oggi gli Europei Under 21.

La rassegna continentale andrà in scena in Romania e Georgia dal 21 giugno al 9 luglio, con sedici squadre a contendersi la vittoria, tra cui l'Italia di Nicolato. Le due nazioni ospitanti si sono qualificate di diritto alla fase finale di giugno/luglio 2023, dieci squadre hanno superato la fase di qualificazione mentre altre gli spareggi. La squadra detentrice del trofeo è la Germania, che nell’edizione 2021 ha battuto in finale il Portogallo 1-0.

I convocati dell'Italia

Ecco l'elenco completo dei convocati dell'Italia.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

Il calendario dell'Italia

L'Italia è inserita nel girone D insieme a Francia, Norvegia e Svizzera. Gli azzurri esordiranno domani, giovedì 22 giugno contro la Francia poi, il 25 e 28 giugno, ci saranno le sfide rispettivamente contro Svizzera e Norvegia.

Le squadre e la formula

Le 16 nazionali qualificate alla fase finale dell'Europeo sono state suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro squadre. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Da qui si adotterà il formato classico: partita secca a eliminazione diretta, con tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, calci di rigore.

Girone A:

Georgia

Portogallo

Belgio

Olanda

Girone B:

Romania

Spagna

Ucraina

Croazia

Girone C:

Repubblica Ceca

Inghilterra

Germania

Israele

Girone D:

Norvegia

Svizzera

Francia

ITALIA

Le Olimpiadi

L'Europa avrà tre posti al torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024,senza contare la Francia, qualificata automaticamente in quanto nazione ospitante. Le migliori tre classificate alla fase finale Under 21 (oltre alla Francia e all'Inghilterra, che non può qualificarsi alle Olimpiadi in quanto parteciperà come Regno Unito) saranno quindi qualificate al torneo. Qualora Francia o Inghilterra dovessero chiudere l'Europeo in uno dei primi tre posti, a qualificarsi sarebbero la quarta classificata o, eventualmente, la quinta.

Dove vederli

Gli Europei Under 21 saranno trasmessi in diretta televisiva dalla Rai. I match dell’Italia saranno visibili su Rai2 e RaiSport. In streaming invece il torneo si potrà seguire su RaiPlay.