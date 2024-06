Europei 2024 al via, stasera Germania-Scozia: l'orario di inizio, dove vederla e tutti i gironi

Oggi è il grande giorno, finalmente si gioca. Germania-Scozia è la partita inaugurale degli Europei 2024.

Dove vederla

La gara verrà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming su Now, RaiPlay e Sky Go.

Il riscatto dei tedeschi

Durante la cerimonia di apertura di Uefa Euro 2024, il mondo del calcio renderà omaggio a Franz Beckenbauer, icona tedesca nota anche con il soprannome di "Der Kaiser", scomparso all'inizio di quest'anno all'età di 78 anni. La Germania vuole tornare sul gradino più alto del podio europeo per la quarta volta, dopo i trionfi ottenuti nel 1972, nel 1980 e nel 1996, cercando anche di riscattare la delusione del 2006, quando non riuscì a vincere i Mondiali davanti ai suoi tifosi.

Tutti i gironi

Gruppo A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera Gruppo B: Spagna, Croazia, Italia, Albania Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra Gruppo D: Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina Gruppo F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.

Le fasi e la finale

La fase a gironi durerà fino al 26 giugno. Le prime due classificate dei sei gironi andranno agli ottavi insieme alle quattro migliori terze. La fase a eliminazione diretta inizierà il 29 giugno. La finale si giocherà domenica 14 luglio alle 21 all'Olympia Stadion di Berlino.