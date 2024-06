Europei 2024, oggi l’Italia parte per la Germania: orari, date delle partite, come giocherà e dove può arrivare la nazionale di Spalletti

Ormai mancano pochi giorni all'inizio degli Europei 2024, con l'Italia che si è preparata a lungo a Coverciano. Gli azzurri sono in partenza per raggiungere la Germania dove si giocherà il torneo. Pellegrini e compagni sono chiamati a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, culminata ai rigori contro l'Inghilterra. Spalletti ha avuto già le prime preoccupazioni, con l'infortunio di Barella che ha messo in dubbio la sua partecipazione alla kermesse. Solo un affaticamento muscolare per il centrocampista dell'Inter che il ct spera di riavere nella gara di esordio contro l'Albania.

Infortunio Barella, Spalletti svela il giorno del ritorno: quando sarà di nuovo in campo

Le avversarie dell'Italia nel Girone B

L'Italia fa parte del Girone B degli Europei, uno dei gruppi di ferro perché presenta squadre di grande livello. Tolta l'Albania, la prima avversaria degli Azzurri, questi dovranno sfidare nei giorni successivi anche la Spagna di Alvaro Morata e la Croazia di Brozovic e Pasalic.

Quando gioca l'Italia: date e orario delle partite

Gli Europei 2024 cominciano venerdì 14 giugno con la Germania che affronta in casa la Scozia. A scendere in campo per prima è la nazione ospitante a cui seguiranno nei giorni successivi le altre. I tifosi azzurri, vista la data di inizio si stanno chiedendo: quando gioca l'Italia? La prima partita di Pellegrini e compagni c'è sabato 15 giugno contro l'Albania. Il fischio di inizio è alle 21.00 a Dortmund. La seconda giornata, invece, vede l'Italia affrontare la Spagna il 20 giugno alle 21.00 a Gelsenkirchen, mentre lunedì 24 giugno c'è Croazia-Italia alle 21.00 alla RedBull Arena di Lipsia.

Le altre gare del Girone B

Nella prima giornata ovvero sabato 15, ma alle 18, si disputa Spagna-Croazia (altra partita del Girone B dove c'è anche l'Italia). Il 19 giugno alle 15.00, invece, va in scena Croazia-Albania e infine Albania-Spagna si giocherà in contemporanea con gli azzurri, quindi lunedì 24 giugno alle 21.00.

I convocati

Spalletti ha avuto a che fare con tre infortuni in questi primi giorni di ritiro, tra cui uno molto grave. Si tratta dello stop di Giorgio Scalvini che nel recupero della 29ª giornata di Serie A ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio. Assenza prolungata (che lo vedrà tornare solo nel 2025). Non ci sarà neanche Francesco Acerbi che è stato operato per una pubalgia. Federico Gatti si è allenato a lungo a Torino dopo essere stato pre allertato, mentre ora è entrato a far parte dei 26 convocati. Da questi, che inizialmente erano 29, sono stati esclusi Provedel, Ricci e Orsolini.

I convocati dell'Italia:

Portieri : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori : Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma); Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma); Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)

I numeri di maglia

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite il sito ufficiale, l'Italia ha reso noti i numeri di maglia scelti dai calciatori in vista degli Europei 2024. La decisione più audace è stata compiuta da Lorenzo Pellegrini che ha scelto di indossare la numero 10 sulle spalle. Una maglia importante, leggendaria, sognata da tutti gli appassionati di calcio che hanno praticato questo sport. Passata per Totti, Baggio e Del Piero, il numero ora sarà per questa edizione degli europei del capitano della Roma. Mattia Zaccagni ha deciso di rimanere fedele al suo numero 20, indossato anche con la Lazio e con l'Hellas Verona. Bryan Cristante ha scelto la numero 16, mentre Gianluca Mancini la 17, con Stephan El Shaarawy chiude il gruppo dei "romani" con la 22.

1 Gianluigi DONNARUMMA

2 Giovanni DI LORENZO

3 Federico DIMARCO

4 Alessandro BUONGIORNO

5 Riccardo CALAFIORI

6 Federico GATTI

7 Davide FRATTESI

8 JORGINHO

9 Gianluca SCAMACCA

10 Lorenzo PELLEGRINI

11 Giacomo RASPADORI

12 Guglielmo VICARIO

13 Matteo DARMIAN

14 Federico CHIESA

15 Raoul BELLANOVA

16 Bryan CRISTANTE

17 Gianluca MANCINI

18 Nicolò BARELLA

19 Mateo RETEGUI

20 Mattia ZACCAGNI

21 Nicolò FAGIOLI

22 Stephan EL SHAARAWY

23 Alessandro BASTONI

24 Andrea CAMBIASO

25 Michael FOLORUNSHO

26 Alex MERET

Come giocherà l'Italia di Spalletti

Questi primi giorni di ritiro hanno permesso a Spalletti di provare diversi schieramenti che si adattano meglio alla squadra che ha portato con sé. Le colonne portanti della formazione sono diverse e quasi sicuramente gli Azzurri scenderanno in campo con Donnarumma tra i pali, Bastoni in difesa, Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce, Barella e Jorginho saranno a centrocampo, mentre in attacco Scamacca. Intorno a questi gireranno gli altri calciatori che permetteranno al Ct di costruire il 4-2-3-1, il 4-3-3 o il 3-4-2-1.

Sono questi i tre schieramenti che Spalletti cercherà di proporre in questo torneo.

Italia, la probabile formazione per Euro 2024: il 4-2-3-1

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni (Gatti), Mancini (Bastoni), Dimarco (Cambiaso/Calafiori); Jorginho (Fagioli), Barella (Cristante); Chiesa (Raspadori), Pellegrini (Barella/Frattesi), Zaccagni (El Shaarawy); Scamacca (Retegui).

Italia, la probabile formazione per Euro 2024: il 4-3-3

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni (Gatti), Mancini (Bastoni/Calafiori), Dimarco (Cambiaso/Calafiori); Pellegrini (Cristante) Jorginho (Fagioli), Barella (Frattesi); Chiesa (Raspadori), Scamacca (Retegui), Zaccagni (El Shaarawy).

Italia, la probabile formazione per Euro 2024: il 3-4-2-1

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini (Darmian/Di Lorenzo), Bastoni (Buongiorno), Calafiori (Gatti); Di Lorenzo (Barella), Jorginho (Fagioli/Cristante), Barella (Frattesi/Pellegrini), Dimarco (Cambiaso); Pellegrini (Folorunsho), Chiesa (Zaccagni); Scamacca (Retegui).

Dove può arrivare l'Italia? I pronostici

Il girone dell'Italia è tosto e sarà difficile qualificarsi al turno successivo, anche se non è impossibile. Nelle ultime due uscite, gli Azzurri non hanno brillato e con la Turchia è arrivato un deludente 0-0, mentre contro la Bosnia solo il gol di Frattesi ha permesso la vittoria per 1-0. Analizzando anche le forme fisiche delle altre Nazionali, con le loro formazioni alla mano, il pronostico vede Barella e compagni arrivare ai quarti di finale. Di sicuro, è molto difficile ripetere la vittoria del 2021 e rappresentative come Inghilterra e Francia sono quelle più attrezzate per arrivare in finale. Subito dietro di loro troviamo la Spagna e la Germania che potrebbero raggiungere proprio la semifinale salvo eliminazioni a sorpresa come nel Mondiale in Qatar del 2022. Infine, alle loro spalle ci sono Portogallo, Belgio, Olanda e Italia.