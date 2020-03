Arrivederci al 2021. Alla fine ha prevalso la linea che l’Italia aveva portato avanti per prima. Fin dal Congresso di Amsterdam del 3 marzo: terminare quello che si è iniziato per evitare il collasso economico del sistema. La Uefa ha optato per la scelta più semplice e sicura, forte soprattutto del fatto che avrà priorità per Champions ed Europa League (Qualche lega, vedi la Premier, potrebbe optare per assegnare lo scudetto senza finire la stagione). Gli Europei si disputeranno tra 12 mesi: dall’11...

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA