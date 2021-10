Europa League, Lazio-Marsiglia in diretta LIVE alle 18:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Addormentate le polemiche fuori dal campo (quelle di Maurizio Sarri con la Lega Serie A, quelle sul bracconiere "fascista", o quantomeno simpatizzante), la Lazio oggi torna in campo, allo stadio Olimpico di Roma, per la terza giornata di Europa League. E lo farà contro il Marsiglia di Jorge Sampaoli e dell'ex giallorosso Pau Lopez e l'ex Napoli Arkadiusz Milik. Non una gara semplice, ma che gli uomini del tecnico toscano hanno l'obiettivo di vincere.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Sarri, che con il Chelsea ha già vinto il trofeo, cambierà molto rispetto agli undici tipo, ma non tutto: Thomas Strakosha prenderà posto tra i pali al posto di Pepe Reina, Manuel Lazzari al momento sembra in pole su Adam Marusic per la fascia destra, Luiz Felipe e Francesco Acerbi confermati (anche perché entrambi non ci saranno domenica contro il Verona). La vera "rivoluzione" sarà a centrocampo: fuori Sergej Milinkovic-Savic e Lucas Leiva per fare spazio a Toma Basic e Danilo Cataldi; tornerà, invece, al suo posto Luis Alberto. In avanti, l'unica differenza è Mattia Zaccagni, che coprirà la mattonetta di Pedro.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-MARSIGLIA

Lazio-Marsiglia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. All. Sampaoli

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Marsiglia delle 18:45 all'Olimpico sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Valida anche l'alternativa SkyGo su dispositivi mobili. La partita di Europa League sarà anche trasmessa da Dazn e quindi fruibile tramite app o sito. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.