Europa League, diretta Galatasaray-Lazio 0-0 live. Luis Alberto sfiora il vantaggio da fuori area, para Muslera

SEGUI LA DIRETTA DI GALATASARAY-LAZIO

2° TEMPO

59' - Grande occasione per Luis Alberto che calcia bene da fuori area con il destro. Pronto Muslera, che respinge il tiro e salva il punteggio.

46' - Fischio dell'arbitro, che dichiara iniziata la ripresa a Istanbul.

1° TEMPO

45' - Duplice fischio dell'arbitro, che manda le squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0.

43' - Primo giallo anche fra i biancocelesti, ammonito Akpa-Akpro per un fallo ruvido.

23' - La prima grande occasione della partita capita sui piedi di Mourtan, il cui tiro davanti al portiere trova prima le mani di Strakosha e poi la traversa.

10' - Ottima giocata di Dervisoglu, che si smarca in area, ma il suo tiro è ribattuto da uno splendido Luiz Felipe.

8' - Primo giallo dell'incontro, ammonito Muslera per un'uscita scomposta fuori area.

8' - Primo tiro del Galatasaray, con Cicaldau che calcia alto da 30 metri.

1' - Fischio d'inizio al Türk Telekom Stadyumu

Esordio europeo anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, e tutti gli strascichi che ne sono conseguiti soprattutto relativamente alla squalifica del tecnico toscano, mira a mettersi subito alle spalle questa parentesi negativa. Ma non sarà poi così semplice, perché di fronte, ad Istanbul, ci saranno i turchi del Galatasaray, squadra che non brilla più come nei fasti migliori che ma nasconde comunque qualche grossa insidia. Il match avrà inizio alle 18.45 al Türk Telekom Stadyumu e sarà diretto dal fischietto sloveno Matej Jug. Ecco le formazioni ufficiali.

Galatasaray-Lazio, le formazioni ufficiali

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Cicaldau, Morutan, Arturkoglu; Dervisoglu. All. Fatih Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri

Dove vederla in tv e streaming

Galatasary-Lazio sarà visibile in diverse alternative: per quanto riguarda la tv, sarà visibile sui canali Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre) e su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Per quanto riguarda lo streaming, oltre che sulla piattaforma Sky Go, sarà fruibile anche sull'app di Dazn.