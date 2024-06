Euro 2024: Francia e Inghilterra le favorite insieme alla Germania, Italia tra le inseguitrici

Mancano ormai dieci giorni all'inizio degli Europei 2024 che si terranno in Germania. In vista della competizione l'Italia si è riunita a Coverciano, dove c'è il quartier generale degli Azzurri. Sono 29, per ora, i calciatori chiamati da Luciano Spalletti per ripetere l'impresa del 2021, con Chiesa e compagni si sono laureati campioni del nostro continente.

Riuscire a difendere il titolo è molto difficile e sulla strada tra l'Italia e la coppa ci sono tante nazionali pronte a dare battaglia, con le favorite che sono quelle da evitare a ogni costo nelle prime fasi del torneo.

Italia-Turchia, prove generali per gli Europei. Spalletti fiducioso: «Ho buone sensazioni»

La Francia

Di sicuro in testa alle favorite c'è la Francia di Kylian Mbappé che giocherà nel Girone D insieme a Olanda, Austria e Polonia. L'attaccante ha finalmente realizzato il suo sogno di giocare per il Real Madrid e si prepara per guidare ancora una volta la sua Nazionale fino alla finale del torneo. Dopo la sconfitta nell'ultimo atto del Mondiale del 2022 in Qatar, i galletti sono i più accreditati per alzare il trofeo di quest'anno strappandolo dalle mani dell'Italia.

La profondità della rosa della Francia non è pari a nessuna e Didier Deschamps può contare su tanti talenti come Mbappé, Griezmann, Maignan, Theo Hernandez, Camavinga, Thuram, Dembelé e molti altri elementi di livello assoluto. Per questo, quella dei transalpini è di sicuro la squadra da battere, anche se la Germania ci è riuscita a fine marzo.

L'Inghiterra

La seconda squadra che può puntare a vincere il titolo è l'Inghilterra che nella precedente edizione ha perso in finale proprio contro l'Italia. Per l'occasione nel Regno Unito era nato il coro «It's coming home» (sta tornando a casa), con i tifosi che speravano di poter festeggiare la vittoria del trofeo dopo il Mondiale vinto nel 1966.

La motivazione non manca a Southgate che può puntare su talenti come quello di Bellingham, Kane, Foden, Stones, Toney, Alexander-Arnold e Sterling. Nomi di livello, importanti e che fanno parte delle migliori squadre del mondo. Ogni reparto è colmo di talenti e la Nazionale dei Tre Leoni si candida alla vittoria prima del Girone C (con Slovenia, Danimarca e Serbia) e poi del trofeo.

La Germania

Padrona di casa, con qualche grande nome in meno, ma qualche talentino in più: la Germania è tra le Nazionali che possono mettere le mani sulla coppa. I tedeschi non sono più quelli del Mondiale in Brasile e negli ultimi anni hanno profondamente deluso le aspettative uscendo in anticipo sia in Russia nel 2018 sia in Qatar nel 2022. A Euro 2020 invece ha raggiunto gli ottavi uscendo proprio contro l'Inghilterra. La vittoria nell'amichevole di fine marzo contro la Francia ha dato un po' di fiducia al gruppo, con Nagelsman che è riuscito a convincere Toni Kroos a tornare a giocare per un'ultima volta con la Nazionale. Le nuove strategie vedranno al centro del gioco Wirtz e Musiala, giovani talenti che si sono fatti notare in questi anni. La Germania è stata inserita nel Girone A con Scozia, Ungheria e Svizzera.

La Spagna

Il ciclo d'oro della Spagna è finito, le vittorie dei due Europei tra il 2008 e il 2012 con in mezzo la vittoria del Mondiale in Sudafrica. La sconfitta in amichevole con la Colombia dimostra che la Spagna non è più imbattibile nonostante possa contare su grandi calciatori. Le Furie Rosse non potranno contare su Gavi, che ha subito un infortunio al crociato, né su Pedri che non ha garantito continuità. A disposizione di De La Fuente ci sono ancora Morata, Dani Olmo, Rodri e Dani Cubarsi, giovane difensore che ha giocato 19 partite con il Barcellona quest'anno. La Spagna è stata inserita nel Girone B, lo stesso di Italia, Croazia e Albania.

Le inseguitrici

Dopo le favorite arrivano le inseguitrici: squadre di buon livello, ma un gradino sotto le prime citate. Tra queste c'è di sicuro l'Italia che si colloca non troppo sotto le favorite anche grazie alla vittoria del 2021. La squadra è cambiata, ma il talento non manca ed è lecito aspettarsi una buona prestazione. I tempi d'oro sono finiti, invece per il Belgio che qualche anno fa rappresentava una delle migliori Nazionali esistenti al mondo. Con l'addio alla squadra di alcuni calciatori più la rottura dello spogliatoio proprio ad Euro 2021, i belgi hanno perso tanto valore, ma restano comunque una buona squadra. Le altre nazionali da cui ci si può aspettare qualcosa di buono sono Croazia, Portogallo e Olanda.